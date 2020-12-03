"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере

Американская модель Эмили Ратаковски показала, как выглядит на шестом месяце беременности.

Беременная американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram снимком в черном бюстгальтере от купальника.

"Шесть месяцев", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Подписчики модели прокомментировали снимок.

"Прекрасная мама", – написала riyavarmaa.

"Они так быстро растут", – прокомментировала laci_02.

"Полны молока", – добавила give_peace_chance.

Ратаковски в октябре 2020 года показала округлившийся живот, сообщив о беременности.

Модель замужем. Она узаконила отношения с актером Себастьяном Бир-Макклардом 23 февраля 2018 года.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.