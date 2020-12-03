"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере

Беременная американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram снимком в черном бюстгальтере от купальника.
"Шесть месяцев", – написала она.
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Подписчики модели прокомментировали снимок.
"Прекрасная мама", – написала riyavarmaa.
"Они так быстро растут", – прокомментировала laci_02.
"Полны молока", – добавила give_peace_chance.
Ратаковски в октябре 2020 года показала округлившийся живот, сообщив о беременности.
Модель замужем. Она узаконила отношения с актером Себастьяном Бир-Макклардом 23 февраля 2018 года.
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.