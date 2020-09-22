"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес

Американская модель Эмили Ратаковски позировала без бюстгальтера для издания V Magazine.

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram черно-белыми снимками, сделанными для журнала V Magazine.

Ратаковски позировала в черных трусах и с голой грудью, прикрыв ее руками.

Авторы фото – дуэт голландских фотографов Inez & Vinoodh.

"Подними руки, малышка!" – обратился к модели подписчик jaqlf.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.