"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена ее голая поясница и верхняя часть ягодиц.
"Я бы хотела вам сказать, что это было навсегда", – написала модель.
На фото она запечатлена без белья и одежды. Татуировка представляет собой надпись Emrata – никнейм модели в социальной сети Instagram.
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Подписчики отреагировали на фото.
"Превосходно", – заявил _sasi1.
"Прекрасное тату", – написала llaury.cramerss.
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.