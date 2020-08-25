"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку

Американская модель Эмили Ратаковски показала фигуру без белья.

Татуировка представляет собой надпись Emrata – никнейм Ратаковски в социальной сети Instagram Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена ее голая поясница и верхняя часть ягодиц.

"Я бы хотела вам сказать, что это было навсегда", – написала модель.

На фото она запечатлена без белья и одежды. Татуировка представляет собой надпись Emrata – никнейм модели в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wish I could tell you this was permanent Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Авг 2020 в 8:32 PDT

Подписчики отреагировали на фото.

"Превосходно", – заявил _sasi1.

"Прекрасное тату", – написала llaury.cramerss.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.