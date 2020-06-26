"Лучше с темными волосами". Подписчики Ратаковски, ставшей блондинкой, обсуждают ее новую фотосессию

Американская модель Эмили Ратаковски, ставшая блондинкой, разместила в Instagram черно-белую фотосессию.
Для снимков она позировала в белой блузе, надетой на голое тело и джинсах с низкой линией талии.
Модель отметила, что фотографом является Том, но не назвала его фамилию и не указала ссылку на автора снимков.
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"Брюнеткой нравишься больше, но ты выглядишь потрясающе в любом случае", – отметила sara_gp01.
"Ты красивая. Хотя лучше с темными волосами", – прокомментировала zoya_meller.
Ратаковски несколько дней назад осветлила волосы. Естественный цвет волос модели – каштановый.
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.