"Лучше с темными волосами". Подписчики Ратаковски, ставшей блондинкой, обсуждают ее новую фотосессию

По мнению подписчиков, американская модель Эмили Ратаковски блондинкой выглядит хуже, чем шатенкой.

Ратаковски несколько дней назад осветлила волосы Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски, ставшая блондинкой, разместила в Instagram черно-белую фотосессию.

Для снимков она позировала в белой блузе, надетой на голое тело и джинсах с низкой линией талии.

Модель отметила, что фотографом является Том, но не назвала его фамилию и не указала ссылку на автора снимков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram By Tom * Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 24 Июн 2020 в 11:14 PDT

"Брюнеткой нравишься больше, но ты выглядишь потрясающе в любом случае", – отметила sara_gp01.

"Ты красивая. Хотя лучше с темными волосами", – прокомментировала zoya_meller.

Ратаковски несколько дней назад осветлила волосы. Естественный цвет волос модели – каштановый.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.