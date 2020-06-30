Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото

Американская модель Эмили Ратаковски показала фигуру в одежде из прозрачной ткани.

Ратаковски: Кто она? Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски, ставшая блондинкой, разместила в Instagram фото в прозрачном костюме.

"Кто она?" – подписала пост модель.

На первом снимке она позирует в обнимку с мужем, актером Себастьяном Бир-Макклардом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Who is she? Wearing @inamoratawoman * @elderordonez1 Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Июн 2020 в 8:11 PDT

"Люди на заднем плане", – обратила внимание на реакцию окружающих подписчица courtney_samuelss_.

"Парень, смотрящий на тебя, – это все. Ты сделала его жизнь", – отметила roewilliams.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.