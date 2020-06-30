Ратаковски в прозрачном костюме шокировала людей на улице. Фото

Американская модель Эмили Ратаковски, ставшая блондинкой, разместила в Instagram фото в прозрачном костюме.
"Кто она?" – подписала пост модель.
На первом снимке она позирует в обнимку с мужем, актером Себастьяном Бир-Макклардом.
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"Люди на заднем плане", – обратила внимание на реакцию окружающих подписчица courtney_samuelss_.
"Парень, смотрящий на тебя, – это все. Ты сделала его жизнь", – отметила roewilliams.
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.