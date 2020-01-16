"Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
На канале американского стримингового сервиса Netflix в YouTube разместили новый трейлер второго сезона сериала "Половое воспитание". Это британский комедийно-драматический многосерийный фильм, рассказывающий о проблемах учащихся средней школы городка Мурдэйл. Одну из ролей исполнила звезда сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон. Также в фильме снялись Эйа Баттерфилд,Шути Гатва. Премьера второго сезона на Netflix состоится 17 января 2020 года.
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