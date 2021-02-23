Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото

Падчерица российского шоумена Ивана Урганта снялась полуобнаженной в объятиях бойфренда-афроамериканца для рекламы французского бренда.

Падчерица Урганта состоит в отношениях с Мусой около двух лет Фото: jacquemus / Instagram

Проживающая в Нью-Йорке (США) 20-летняя падчерица российского ведущего Ивана Урганта Эрика Куталия 22 февраля в Instagram разместила серию откровенных совместных фото со своим бойфрендом-афроамериканцем.

На снимках влюбленные запечатлены полуобнаженными в объятиях друг друга. На втором фото пара позирует целуясь.

Падчерица Урганта отметила, что снимки сделаны для французского бренда одежды Jacquemus.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * ERIKA DA BRAT * (@e_ttg)

На странице компании в Instagram опубликованы и другие фото с участием пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus)

Эрика Куталия (2000) – дочь нынешней супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. У Эрики есть родной старший брак Нико (1997), а также единоутробные сестры Нина (2008) и Валерия (2015), отцом которых является Ургант.

Российское издание MK.ru отмечает, что падчерица Урганта встречается с афроамериканцем Мусой (Мозесом) около двух лет.