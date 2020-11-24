Ургант обнародовал фото жены-блондинки

Российский шоумен Иван Ургант поделился в сети фотографией супруги Натальи Кикнадзе.

Ургант женат на Кикнадзе 13 лет Фото: urgantcom / Instagram

Российский шоумен Иван Ургант 21 ноября в Instagram опубликовал снимок, на котором запечатлена его супруга Наталья Кикнадзе.

На фото она запечатлена в одежде черного цвета возле стены.

"Блондинка за углом", – подписал снимок Ургант, вероятно, подразумевая то, что его жена осветлила волосы.

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Ранее супруга Урганта выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Кикнадзе – вторая супруга шоумена. Они поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей – Нину (2008) и Валерию (2015).

У Кикнадзе также есть сын Нико (1997) и дочь Эрика (2000) от первого брака.