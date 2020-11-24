Ургант обнародовал фото жены-блондинки

Российский шоумен Иван Ургант 21 ноября в Instagram опубликовал снимок, на котором запечатлена его супруга Наталья Кикнадзе.
На фото она запечатлена в одежде черного цвета возле стены.
"Блондинка за углом", – подписал снимок Ургант, вероятно, подразумевая то, что его жена осветлила волосы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее супруга Урганта выглядела вот так.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кикнадзе – вторая супруга шоумена. Они поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей – Нину (2008) и Валерию (2015).
У Кикнадзе также есть сын Нико (1997) и дочь Эрика (2000) от первого брака.