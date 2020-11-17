Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2020
 
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Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации

По словам российского ведущего Ивана Урганта, новость о внезапной госпитализации его коллеги по программе "Вечерний Ургант" Дмитрия Хрустелева "перебила" новости о скандальном видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы.

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Хрусталев был госпитализирован 14 ноября, а на следующий день его выписали домой
Хрусталев был госпитализирован 14 ноября, а на следующий день его выписали домой
Скриншот: Вечерний Ургант / YouTube

Российский ведущий Иван Ургант 16 ноября в эфире передачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" показал, как после внезапной госпитализации выглядит его соведущий Дмитрий Хрусталев, записав с ним интервью по видеосвязи.

"Мы уже думали все – ничто не "перебьет" [российского футболиста] Артема Дзюбу, но ты "перебил", – дистанционно обратился к соведущему Ургант.

"А у нас тут такой цикл: Артем Дзюба перебил [российского стриптизера] Тарзана, я перебил Дзюбу", – ответил ему Хрусталев.

По словам Хрусталева, в течение следующих дней ему предстоит пройти медобследование. При этом ведущий не уточнил, что стало причиной потери сознания в такси.

ВИДЕО
Видео: Вечерний Ургант / YouTube

14 ноября ТАСС со ссылкой на слова российского ведущего Ивана Урганта сообщило, что Хрусталев был госпитализирован. В тот же день таблоид Star Hit сообщил, что ведущего ввели в состояние комы из-за интоксикации.

15 ноября Хрусталев на своей странице в Instagram заявил, что когда ехал в такси, внезапно потерял сознание, после чего водитель отвез его в больницу.

По словам Хрусталева, медики диагностировали у него "лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления" и отпустили домой.

41-летний Хрусталев известен по проектам Comedy Club, Comedy Woman, "Вечерний Ургант".

В начале ноября футболист Дзюба был отстранен от текущих сборов национальной футбольной сборной России после того, как в сети появился интимный ролик с его участием – на видео было запечатлено, как он мастурбирует.

Футболист в ответ заявил, что не является идеальным человеком и может ошибаться.

Как вскоре стало известно, автором опубликованного ролика является блогер Наталья Веретенникова, которая, по ее словам, была по ту сторону экрана во время записи ролика.

Тарзан оказался в эпицентре скандала после того, как 13 сентября стало известно, что его супруга певица Наташа Королева обратилась в суд с иском, заявив, что пока  была в отпуске, к ее мужу пришли в гости две малознакомые женщины, а после их визита исчезли драгоценности

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Теги: скандал, Тарзан, Иван Ургант, Артем Дзюба, Дмитрий Хрусталев
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