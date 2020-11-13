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У Дзюбы вымогали $5 млн за непубликацию интимного видео. Информацию изучают в ФСБ

Игрок российской футбольной команды "Зенит", капитан сборной РФ Артем Дзюба встречался с человеком, который вымогал у него деньги накануне того, как СМИ обнародовали якобы его интимное видео.

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В начале ноября Дзюбу отстранили от текущих сборов команды
В начале ноября Дзюбу отстранили от текущих сборов команды
Фото: zenit_spb / Instagram

У игрока российской футбольной команды "Зенит", капитана сборной РФ Артема Дзюбы, который попал в скандал из-за интимного видео, требовали $5 млн, чтобы интимное видео с его участием не было опубликовано в интернете. Об этом 13 ноября сообщает "Фонтанка", не называя имени источника информации.

По информации издания, футболист встречался с человеком, который вымогал у него деньги, и отказался платить. Дзюба записал разговор. 

В издании отметили, что Дзюба не давал официальных комментариев. Однако, по их данным, он отказался, так как сумма была "слишком велика" и не было гарантий, что видео все равно не окажется в общественном доступе.

Информацию о вероятном вымогательстве изучают в центральном аппарате ФСБ. При этом "Фонтанка" сообщает, что футболист обратился в спецслужбу неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В начале ноября Дзюба был отстранен от текущих сборов национальной футбольной сборной России после того, как в сети появился интимный ролик с его участием – на видео было запечатлено, как он мастурбирует.

Футболист в ответ заявил, что не является идеальным человеком и может ошибаться.

Как вскоре стало известно, автором опубликованного ролика является блогер Наталья Веретенникова, которая, по ее словам, была по ту сторону экрана во время записи ролика.

Теги: Россия, футбол, Зенит, деньги, скандал, спецслужбы, футболист, вымогательство, встреча, Артем Дзюба
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