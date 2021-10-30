"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом

Каменских предстала в ярком коротком платье желтого цвета. В этом наряде появится в новом выпуске программы "Маска" на канале "Украина", который выйдет в эфире сегодня в 21.00.

"Каждый выпуск интрига и накал только нарастают. Это очень интересно!" – добавила Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Настя, как всегда, неотразима", – написала _oksana_ivantsova_.

"Поменяйте стилиста", – добавила olgasavarnaeva924.

"Очень красивый образ", – считает evagreen2225.