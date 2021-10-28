"Нам бы твои проблемы, смешная женщина". Настя Каменских показала, как плакала полтора часа

"Я только что плакала. Часа полтора плакала. Так долго плакала… И так мне сейчас легче стало от того, что я поплакала. Это энергия, которую не можешь никуда деть, это накопленная такая усталость", – признается в кадре Каменских.

В подписи к видео она добавила, что "весь недосып, загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день выплеснулись наружу". По словам 34-летней певицы, она не пыталась остановить слезы.

"Ведь я человек. Иногда слишком эмоциональная, временами неидеальная, частенько ранимая. У меня, как и у всех, бывают моменты усталости, я могу сильно огорчаться, срываться. Но примерно в последние полгода я поняла, что намного лучше проживать такие эмоции и отпускать, а не сдерживать и копить в себе", – уверена Каменских.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Видео певицы набрало больше 470 тыс. просмотров и около 450 комментариев.

"Все плачут, показуха! Зачем? Есть у простых смертных куда хуже проблемы, они не рыдают в аккаунт! Смешно и неприятно", – не оценила откровенности певицы _nekrasova_ir.

"Поплакала, ок. Для чего это снимать на камеру? Ладно, это тоже ок, допустим. Для чего это публиковать?" – удивился cutegrumpy.

"Нам бы твои проблемы, смешная женщина", – написал rustam11258012.