Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
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"Нам бы твои проблемы, смешная женщина". Настя Каменских показала, как плакала полтора часа

Ролик с плачущей Каменских набрал почти полмиллиона просмотров
Ролик с плачущей Каменских набрал почти полмиллиона просмотров
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 26 октября разместила в Instagram видео-фрагмент из новой серии своего онлайн реалити-шоу "Девочки рулят".

"Я только что плакала. Часа полтора плакала. Так долго плакала… И так мне сейчас легче стало от того, что я поплакала. Это энергия, которую не можешь никуда деть, это накопленная такая усталость", – признается в кадре Каменских.

В подписи к видео она добавила, что "весь недосып, загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день выплеснулись наружу". По словам 34-летней певицы, она не пыталась остановить слезы.

"Ведь я человек. Иногда слишком эмоциональная, временами неидеальная, частенько ранимая. У меня, как и у всех, бывают моменты усталости, я могу сильно огорчаться, срываться. Но примерно в последние полгода я поняла, что намного лучше проживать такие эмоции и отпускать, а не сдерживать и копить в себе", – уверена Каменских.

Видео певицы набрало больше 470 тыс. просмотров и около 450 комментариев.

"Все плачут, показуха! Зачем? Есть у простых смертных куда хуже проблемы, они не рыдают в аккаунт! Смешно и неприятно", – не оценила откровенности певицы _nekrasova_ir.

"Поплакала, ок. Для чего это снимать на камеру? Ладно, это тоже ок, допустим. Для чего это публиковать?" – удивился cutegrumpy.

"Нам бы твои проблемы, смешная женщина", – написал rustam11258012.

Контекст:

В апреле 2021 года Каменских запустила собственное онлайн-шоу "Девочки рулят", в котором в формате коротких видео показывает свою профессиональную и личную жизнь.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. 

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, певица NK, реалити-шоу
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