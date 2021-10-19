  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"

"Я уже звезда – своих танцев на сцене, в TikTok. Там – знаешь, как надо учить? Я благодарна, что у меня есть мои слушатели, я для них и танцую, и пою, и кайфую вместе с ними", – ответила Каменских.

Она также напомнила, что в 2009 году уже принимала участие в шоу канала "1+1" "Танцюю для тебе" – артистка тогда выступала в паре с украинским хореографом Дмитрием Дикусаром.

"Я просто знаю, что это такое. Знаю, как это – нервничать, знаю, как ждешь момент, когда вышли из рекламы и вошли в эфир, и ты понимаешь, что тебе надо танцевать. Очень это сложно. Очень нервно", – призналась артистка.

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Видео: Танці з зірками / YouTube