  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"

"Я уже звезда – своих танцев на сцене, в TikTok. Там – знаешь, как надо учить? Я благодарна, что у меня есть мои слушатели, я для них и танцую, и пою, и кайфую вместе с ними", – ответила Каменских.
Она также напомнила, что в 2009 году уже принимала участие в шоу канала "1+1" "Танцюю для тебе" – артистка тогда выступала в паре с украинским хореографом Дмитрием Дикусаром.
"Я просто знаю, что это такое. Знаю, как это – нервничать, знаю, как ждешь момент, когда вышли из рекламы и вошли в эфир, и ты понимаешь, что тебе надо танцевать. Очень это сложно. Очень нервно", – призналась артистка.
Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте "Потап и Настя", в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.