"Синяк на бедре от любви?", "Это засос". Каменских взволновала сеть видом своего тела

"Потап ведет меня на свидание", – написала она.
Настя позировала в синем коротком платье с драпировкой на талии и в черных колготках, под которыми видна небольшая гематома (синяк), Потап – в черном свитшоте и брюках.
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"Ты беременна?" – спросила подписчица __allfa__beta__omega.
"Что за синяк на ноге?" – спросил vladimir1990123.
"Это засос", – ответил deusvult.79.
"Синяк на бедре от любви?" – спросил irshat.adelov.
Потап разместил на своей странице в Instagram 13 октября тот же снимок.
"Синяки на ногах никто не отменял, Настя. Развлекаемся в Испании с моей сообщницей в преступлении", – написал он.
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Потапенко и Каменских оформили отношения 23 мая 2019 года.
Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.