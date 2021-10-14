"Синяк на бедре от любви?", "Это засос". Каменских взволновала сеть видом своего тела

"Потап ведет меня на свидание", – написала она.

Настя позировала в синем коротком платье с драпировкой на талии и в черных колготках, под которыми видна небольшая гематома (синяк), Потап – в черном свитшоте и брюках.

View this post on Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Ты беременна?" – спросила подписчица __allfa__beta__omega.

"Что за синяк на ноге?" – спросил vladimir1990123.

"Это засос", – ответил deusvult.79.

"Синяк на бедре от любви?" – спросил irshat.adelov.

Потап разместил на своей странице в Instagram 13 октября тот же снимок.

"Синяки на ногах никто не отменял, Настя. Развлекаемся в Испании с моей сообщницей в преступлении", – написал он.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)