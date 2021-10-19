"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини

"Режим отпуска включен", – подписала снимок 34-летняя певица.

За полчаса ее пост набрал почти 20 тыс. лайков и сотню комментариев.

"Вот что видит Потап, когда ты сверху!" – предположил rumish79.

"Хороший ракурс", – оценила liuba_nik96.

"У вас элементарного стыда нет. Жаль вас", – возмутился valerianshmarov.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.