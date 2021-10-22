"Осталось показать лобок, остальное видели". Видео с полуголой Каменских набрало почти 300 тыс. просмотров

В подписи к фото Потап порассуждал, что такое сильные стороны. "Развивайте свои сильные стороны и делайте из слабых сильные! У актеров есть такой прием – "из неудобного в удобное". Сделайте ваши слабости вашей силой", – посоветовал Потап.
В конце поста он обратился к Каменских. "На видео люди, умело пользующиеся своими сильными сторонами, а точнее – ракурсами и позами. У нас это называется "рабочая сторона". Да, Настя?" – написал Потап.
Видео набрало больше 287 тыс. просмотров.
"Осталось показать лобок, остальное все видели", – прокомментировала видео tatanaoparina263.
"На видео видно, как вы втягиваете живот, ну, и натянутые даже на уши трусы зрительно не прикроют моменты фигуры... Такое", – написала tatianacherevko.
"Потап, купи жене одежду", – посоветовала ortynskaiairina.
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Потапенко и Каменских расписались 18 октября 2018 года, а сыграли свадьбу 23 мая 2019 года.
Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.