"Осталось показать лобок, остальное видели". Видео с полуголой Каменских набрало почти 300 тыс. просмотров

Потап и Настя Каменских записали видео в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас отдыхают Фото: realpotap / Instagram

В подписи к фото Потап порассуждал, что такое сильные стороны. "Развивайте свои сильные стороны и делайте из слабых сильные! У актеров есть такой прием – "из неудобного в удобное". Сделайте ваши слабости вашей силой", – посоветовал Потап.

В конце поста он обратился к Каменских. "На видео люди, умело пользующиеся своими сильными сторонами, а точнее – ракурсами и позами. У нас это называется "рабочая сторона". Да, Настя?" – написал Потап.

Видео набрало больше 287 тыс. просмотров.

"Осталось показать лобок, остальное все видели", – прокомментировала видео tatanaoparina263.

"На видео видно, как вы втягиваете живот, ну, и натянутые даже на уши трусы зрительно не прикроют моменты фигуры... Такое", – написала tatianacherevko.

"Потап, купи жене одежду", – посоветовала ortynskaiairina.

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