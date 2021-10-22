Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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"Осталось показать лобок, остальное видели". Видео с полуголой Каменских набрало почти 300 тыс. просмотров

Потап и Настя Каменских записали видео в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас отдыхают
Потап и Настя Каменских записали видео в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас отдыхают
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 21 октября опубликовал в Instagram ролик, на котором ему подпевает его жена, певица Настя Каменских. Видео снято в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас отдыхает пара. На Потапе черная футболка и бейсболка, а на Каменских – красное микробикини.

В подписи к фото Потап порассуждал, что такое сильные стороны. "Развивайте свои сильные стороны и делайте из слабых сильные! У актеров есть такой прием – "из неудобного в удобное". Сделайте ваши слабости вашей силой", – посоветовал Потап.

В конце поста он обратился к Каменских. "На видео люди, умело пользующиеся своими сильными сторонами, а точнее – ракурсами и позами. У нас это называется "рабочая сторона". Да, Настя?" – написал Потап.

Видео набрало больше 287 тыс. просмотров.

"Осталось показать лобок, остальное все видели", – прокомментировала видео tatanaoparina263.

"На видео видно, как вы втягиваете живот, ну, и натянутые даже на уши трусы зрительно не прикроют моменты фигуры... Такое", – написала tatianacherevko.

"Потап, купи жене одежду", – посоветовала ortynskaiairina.

Контекст:

Потапенко и Каменских расписались 18 октября 2018 года, а сыграли свадьбу 23 мая 2019 года.

Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Теги: фигура, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, Алексей Потапенко, продюсер, бикини, ролик, жена
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