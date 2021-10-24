"Зачем так втягиваться?" В сети обсуждают новое фото Каменских с отдыха

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте "Потап и Настя" Фото: kamenskux / Instagram

"Вайбы воскресного утра", – написала она.

На снимке певица предстала в белой футболке и широких джинсах. Геотег певица в публикации не поставила, поэтому где точно сделано фото, неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Зачем так втягиваться?" – Спрашивает ta.ta3499.

"Какая же вы изумительно красивая", – отметила beka_manhattan.