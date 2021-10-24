"Зачем так втягиваться?" В сети обсуждают новое фото Каменских с отдыха

"Вайбы воскресного утра", – написала она.
На снимке певица предстала в белой футболке и широких джинсах. Геотег певица в публикации не поставила, поэтому где точно сделано фото, неизвестно.
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"Зачем так втягиваться?" – Спрашивает ta.ta3499.
"Какая же вы изумительно красивая", – отметила beka_manhattan.
Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте "Потап и Настя", в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.