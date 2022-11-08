Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео

Для того чтобы потренировать волнообразные извивания, Клум тренировалась, надев русалочий хвост.

"Мечтаю превратиться в червяка", – подписала супермодель видео.

Контекст:

Как выглядела Клум в образе червя, можно увидеть здесь.

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.