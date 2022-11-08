Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео

Для того чтобы потренировать волнообразные извивания, Клум тренировалась, надев русалочий хвост.
"Мечтаю превратиться в червяка", – подписала супермодель видео.
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Как выглядела Клум в образе червя, можно увидеть здесь.
Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.