"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены

На снимке крупным планом со спины запечатлена нижняя часть женской фигуры в купальнике с анималистическим принтом. В кадр также попали супруга и частично сын шоумена, которые в момент съемки находились в воде.
"Когда хотел сфотографировать плещущегося сына и вдруг пробежал снежный барс", – подписал снимок шоумен.
"Это не совсем корректно", – написали подписчики Ласточкина.
"Попа понравилась", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Пропиарил мадам", – отреагировали поклонники.
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Ласточкин начинал карьеру артиста с участия в КВН – он был капитаном команды "Сборная Днепропетровска". В 2018 году артист вместе с женой Анной и сыном Радмиром (2014) переехал в Киев. Сейчас он выступает в составе студии "Квартал 95".