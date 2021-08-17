"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены

На снимке крупным планом со спины запечатлена нижняя часть женской фигуры в купальнике с анималистическим принтом. В кадр также попали супруга и частично сын шоумена, которые в момент съемки находились в воде.

"Когда хотел сфотографировать плещущегося сына и вдруг пробежал снежный барс", – подписал снимок шоумен.

"Это не совсем корректно", – написали подписчики Ласточкина.

"Попа понравилась", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Пропиарил мадам", – отреагировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Ласточкин (@lastochkin_igor)