Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
Американский музыкант DJ Khaled презентовал на своем YouTube-канале клип на совместную с канадским певцом Дрейком композицию Popstar. В ролике снялся канадский певец Джастин Бибер. По сюжету Бибер просыпается в огромном доме после грандиозной вечеринки. Вокруг него лежат спящие девушки. После пробуждения певец продолжает веселье. В некоторых эпизодах Бибер предстает обнаженным до пояса, демонстрируя торс в татуировках. В финале он оказывается в постели с женой, моделью Хейли Бибер.
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