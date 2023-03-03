"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио

"Для меня это не просто песня, это попытка рассказать о происходящем в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. Она как луч солнца, которого мы все так ждем", – анонсировала трек артистка.
Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.