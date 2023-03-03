"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио

Tarabarova: Она как луч солнца, которого мы все так ждем Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

"Для меня это не просто песня, это попытка рассказать о происходящем в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. Она как луч солнца, которого мы все так ждем", – анонсировала трек артистка.