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03 марта, 2023
 
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"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио

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Tarabarova: Она как луч солнца, которого мы все так ждем
Tarabarova: Она как луч солнца, которого мы все так ждем
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 3 марта выпустила новую песню "Життя триває". Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках, включая Spotify.

"Для меня это не просто песня, это попытка рассказать о происходящем в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. Она как луч солнца, которого мы все так ждем", – анонсировала трек артистка.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Tarabarova, песня
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