"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен

"Я делаю ставку на детей. С них надо начинать. Я сейчас пишу детский альбом. Для чего? Чтобы они "малышариков" (герои российского мультсериала. – "ГОРДОН") не слушали в YouTube. Чтобы был на украинском классный материал. Я делаю, чтобы своим же детям было что включить. У нас не было этого материала. Был, но мало. И некачественный. А надо делать качественно и на украинском", – рассказала артистка.

Tarabarova не уточнила, когда запланирована презентация детского альбома.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Осенью 2022 года артистка призналась, что ради своих детей они начали с мужем говорить в быту на украинском языке.