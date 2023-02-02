Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
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"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Tarabarova: Я делаю ставку на детей. С них надо начинать
Tarabarova: Я делаю ставку на детей. С них надо начинать
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova в интервью, которое 2 февраля опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, рассказала, что сейчас работает над альбомом, в который войдут песни для детей.

"Я делаю ставку на детей. С них надо начинать. Я сейчас пишу детский альбом. Для чего? Чтобы они "малышариков" (герои российского мультсериала. "ГОРДОН") не слушали в YouTube. Чтобы был на украинском классный материал. Я делаю, чтобы своим же детям было что включить. У нас не было этого материала. Был, но мало. И некачественный. А надо делать качественно и на украинском", – рассказала артистка.

Tarabarova не уточнила, когда запланирована презентация детского альбома.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Осенью 2022 года артистка призналась, что ради своих детей они начали с мужем говорить в быту на украинском языке.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, певица, Tarabarova
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