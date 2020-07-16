"Поражает воображение". Младшая дочь Уиллиса позировала полуобнаженной на фоне лежащего члена

Младшая дочь актера Брюса Уиллиса 26-летняя Таллула Уиллис на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена полуобнаженной на фоне лежащей скульптуры в форме члена.
Публикация стала предметом обсуждения среди ее подписчиков.
"Откуда у вас эта скульптура?" – интересуются они в комментариях.
"Вы со щенком такие милые, что понадобилось время, чтобы заметить "гигантскую сардельку", – признались пользователи сети.
"Выражение собачьей мордочки "сделало" это фото", – написали в комментариях фолловеры.
"Эта скульптура поражает воображение", – отметили подписчики Уиллис.
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В начале июля Таллула Уиллис отмечала шестилетие трезвой жизни.
Она родилась в 1994 году в семье актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У нее есть две старшие сестры – Румер (1988) и Скаут (1991).
Мур и Уиллис развелись в 2000 году, прожив в браке 13 лет.