"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды

Артистка позирует в кадре, лежа на незастеленной постели.

"Желаю в преддверии выходных не вставать с кровати и отдыхать по двум причинам – нет срочных рабочих вопросов и есть хороший партнер по валянию в кровати", – написала она.

"Потрясающая фигура", – оценили снимки артистки фолловеры.

"Лицо ангела – попа дьявола", – написали пользователи сети.

View this post on Instagram Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)