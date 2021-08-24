Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10

В день рождения женщине стоит посвятить самые теплые слова
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На сайте Datki.net опубликовали различные варианты поздравлений женщин с днем рождения в прозе.
С днем рождения! От всей души поздравляю тебя! Желаю здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств! Твоя интуиция и обаяние делают тебя особенной. У тебя очень много других замечательных качеств. Береги все это. Оставайся всегда таким же душевным человеком! Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот список только пополнялся.
Поздравляю с днем рождения! Пусть тебя окружают только доброжелательные люди, дарят свет и улыбки. Желаю тебе здоровья, новых достижений, планов и мечтаний! Пусть все будет отлично, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы и счастье бьет ключом. С праздником!
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Говорят, есть на свете женщины, гармонично наделенные всеми достоинствами – прекрасны лицом так же, как прекрасны душой, умны и великодушны, рассудительны и дружелюбны, они готовы дарить свое тепло и любовь без остатка своей семье. Сегодня я могу сказать: я знаю такую женщину и в эту минуту поздравляю ее с днем рождения! Пусть твоя жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всегда рядом будут родные люди, а в доме – достаток, тепло и уют!
С днем рождения! Желаю, чтобы жизнь твоя была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в твоей душе никогда не иссякнет источник доброты! Иди по жизни смело и прямо! Пусть в трудные минуты рядом окажутся твои близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть все сложится так, как было задумано! С праздником! Будь счастлива!
Сердечно поздравляю с днем рождения! От всей души желаю женского счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и уюта. Пусть в этот праздничный день сбудутся все твои желания!
Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостной, веселой, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.
Желаю тебе всего самого прекрасного, такого же чистого и искреннего, как ты сама! Чтобы мечты сбылись и все сегодняшние пожелания превратились в реальность! Пусть судьба тебя любит и балует, дарит хороших и преданных людей вокруг! Спасибо, что ты есть! С днем рождения!
Фото: pixabay.com
Дорогая именинница! Желаю хорошего настроения, благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья! Дни твои пусть будут наполнены красотой, теплом, позитивом и вниманием любимых людей. Желаю самого прекрасного, что есть в жизни – тебе!
Пусть твоя жизнь будет светлой, как безоблачное утро, солнечной, как ясный летний день, и беззаботной, как в детстве! Желаю быть счастливой и любимой мамой, женой, женщиной! Пусть все твои мечты сбываются, планы осуществляются, а надежды оправдываются! Будь всегда желанной, обожаемой, оставайся жизнерадостной, веселой, цветущей и неотразимой!
С днем рождения! Всего вам самого доброго и прекрасного, самого солнечного дня рождения, самого сияющего солнца, самых преданных друзей, самых теплых улыбок, самых жарких пожеланий, самых приятных признаний, самого феерического счастья, самой непревзойденной радости, самого потрясающего успеха.
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