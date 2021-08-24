Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2021
 
Новости

Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В день рождения женщине стоит посвятить самые теплые слова
В день рождения женщине стоит посвятить самые теплые слова
Фото: pixabay.com

На сайте Datki.net опубликовали различные варианты поздравлений женщин с днем рождения в прозе.

  • С днем рождения! От всей души поздравляю тебя! Желаю здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств! Твоя интуиция и обаяние делают тебя особенной. У тебя очень много других замечательных качеств. Береги все это. Оставайся всегда таким же душевным человеком! Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот список только пополнялся.
  • Поздравляю с днем рождения! Пусть тебя окружают только доброжелательные люди, дарят свет и улыбки. Желаю тебе здоровья, новых достижений, планов и мечтаний! Пусть все будет отлично, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы и счастье бьет ключом. С праздником!
    Фото: pixabay.com
    Фото: pixabay.com

  • Говорят, есть на свете женщины, гармонично наделенные всеми достоинствами – прекрасны лицом так же, как прекрасны душой, умны и великодушны, рассудительны и дружелюбны, они готовы дарить свое тепло и любовь без остатка своей семье. Сегодня я могу сказать: я знаю такую женщину и в эту минуту поздравляю ее с днем рождения! Пусть твоя жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всегда рядом будут родные люди, а в доме  достаток, тепло и уют!
  • С днем рождения! Желаю, чтобы жизнь твоя была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в твоей душе никогда не иссякнет источник доброты! Иди по жизни смело и прямо! Пусть в трудные минуты рядом окажутся твои близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть все сложится так, как было задумано! С праздником! Будь счастлива!
  • Сердечно поздравляю с днем рождения! От всей души желаю женского счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и уюта. Пусть в этот праздничный день сбудутся все твои желания!
  • Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостной, веселой, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.
  • Желаю тебе всего самого прекрасного, такого же чистого и искреннего, как ты сама! Чтобы мечты сбылись и все сегодняшние пожелания превратились в реальность! Пусть судьба тебя любит и балует, дарит хороших и преданных людей вокруг! Спасибо, что ты есть! С днем рождения!
    Фото: pixabay.com
    Фото: pixabay.com

  • Дорогая именинница! Желаю хорошего настроения, благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья! Дни твои пусть будут наполнены красотой, теплом, позитивом и вниманием любимых людей. Желаю самого прекрасного, что есть в жизни – тебе!
  • Пусть твоя жизнь будет светлой, как безоблачное утро, солнечной, как ясный летний день, и беззаботной, как в детстве! Желаю быть счастливой и любимой мамой, женой, женщиной! Пусть все твои мечты сбываются, планы осуществляются, а надежды оправдываются! Будь всегда желанной, обожаемой, оставайся жизнерадостной, веселой, цветущей и неотразимой!
  • С днем рождения! Всего вам самого доброго и прекрасного, самого солнечного дня рождения, самого сияющего солнца, самых преданных друзей, самых теплых улыбок, самых жарких пожеланий, самых приятных признаний, самого феерического счастья, самой непревзойденной радости, самого потрясающего успеха.
Теги: праздники, женщины, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
Алеся БАЦМАН
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся львы". Полный текст выступления Джемилева на саммите Крымской платформы
"Царство шакалов длится до тех пор, пока не проснутся львы". Полный текст выступления Джемилева на саммите Крымской платформы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Не в обиду папе, ты – копия мамы", " Предки – зачет". Капитан "Стояновки" Люленов показал своих родителей
"Не в обиду папе, ты – копия мамы", " Предки – зачет". Капитан "Стояновки" Люленов показал своих родителей
Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео
Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10
Поздравления с днем рождения женщине в прозе. Топ-10
"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары
"Спасибо тебе, дорогая, это лучшее время в моей жизни". Хименес-Браво на День Независимости примерил вышиванку и шаровары
Зеленская на мероприятиях ко Дню Независимости была в наряде от украинского дизайнера. Фото
Зеленская на мероприятиях ко Дню Независимости была в наряде от украинского дизайнера. Фото
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Никогда еще Юра не был таким счастливым", "Самая красивая пара страны". 37-летняя Осадчая рассказала о чувствах к 51-летнему Горбунову
"Никогда еще Юра не был таким счастливым", "Самая красивая пара страны". 37-летняя Осадчая рассказала о чувствах к 51-летнему Горбунову
"Кто из вас двоих беременный?" Каменских поделилась снимками с Потапом
"Кто из вас двоих беременный?" Каменских поделилась снимками с Потапом
Вакарчук, Свитолина, Бацман, Monatik, Билык, Потап, Горбунов поздравили Украину с 30-летием независимости
Вакарчук, Свитолина, Бацман, Monatik, Билык, Потап, Горбунов поздравили Украину с 30-летием независимости
Monatik в День Независимости получил звание заслуженного артиста Украины. Видео
Monatik в День Независимости получил звание заслуженного артиста Украины. Видео
Зеленский наградил Вахтанга Кикабидзе и Андрея Шевченко орденами Ярослава Мудрого
Зеленский наградил Вахтанга Кикабидзе и Андрея Шевченко орденами Ярослава Мудрого
"Артисты устали, дерутся". Могилевская показала, как проходит репетиция концерта ко Дню Незавивисимости
"Артисты устали, дерутся". Могилевская показала, как проходит репетиция концерта ко Дню Незавивисимости
"Волшебная диснеевская принцесса". Тина Кароль крупным планом показала наряд с праздничного концерта "Национальная легенда Украины"
"Волшебная диснеевская принцесса". Тина Кароль крупным планом показала наряд с праздничного концерта "Национальная легенда Украины"
Возлюбленная Илона Маска певица Граймс высказалась об их отношениях
Возлюбленная Илона Маска певица Граймс высказалась об их отношениях
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS