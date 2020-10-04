"Мир переживает сумасшедшие революционные времена". Зеленский поздравил учителей с праздником

Учителя помогают детям найти свой путь в жизни, а это "очень и очень непросто", считает президент Украины Владимир Зеленский.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником. Поздравление размещено в Telegram-канале главы государства.

"Сегодня просто хочу выразить искреннюю благодарность каждому учителю в Украине! За вашу работу, за ваше внимание, за вашу добросовестность. За то, что даете нашим детям умение найти свой путь в жизни. Кстати, сегодня это очень и очень непросто, ибо мир вокруг переживает просто сумасшедшие революционные времена", – написал Зеленский.

Он отметил, что "уважение к учителю, даже если он работал с тобой сравнительно недолго, сохраняется десятилетиями".

"Это то, что формирует. Это мировоззренческое. Ценностное. О черном и белом. О демонах и ангелах, которые затем определяют наш жизненный путь", – объяснил президент.

День учителя празднуется в Украине в первое воскресенье октября.