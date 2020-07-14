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Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между Украиной и Францией в формате "Нормандской четверки".

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Зеленский: С национальным праздником, Франция!
Зеленский: С национальным праздником, Франция!
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поздравил Францию с Днем взятия Бастилии.

"С национальным праздником, Франция! Желаю французскому народу сил противостоять всем вызовам 2020 года. [Президент Франции] Эммануэль Макрон, я благодарен Франции за поддержку Украины в период пандемии COVID-19 и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Украиной и Францией в формате "Нормандской четверки", – написал Зеленский.

Сегодня Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии. Празднования прошли в разгар объявленного во Франции Года де Голля. На этот год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента: 130-летие со дня рождения, 50-летие его смерти и 80-летняя годовщина призыва к сопротивлению.

Военный парад состоялся не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Власти отказались от парада бронетехники, была задействована только авиация. Особое место в сегодняшнем авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, которая участвовала в борьбе с эпидемией коронавируса. В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, а также врачи.

Теги: Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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