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Франция отмечает День взятия Бастилии. Фоторепортаж

Сегодня 16.10
Франция сегодня отмечает национальный праздник День взяти Бастилии, из-за пандемии коронавируса он проходит нетрадиционно, сообщает радиостанция RFI. Фото обнародовало агентство ЕРА. Свой национальный праздник французы отметили в разгар объявленного во Франции "Года де Голля". На этот год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента – 130-летие со дня рождения, 50-летие его смерти и 80-летняя годовщина призыва к Сопротивлению. Военный парад состоялся не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Власти отказались от парада бронетехники, была задействована только авиация. Особое место в сегодняшнем авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, которая участвовала в борьбе с эпидемией коронавируса. В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, а также врачи.
Теги: Франция, эпидемия, полиция, военные, авиация, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
 

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