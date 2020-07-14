Франция отмечает День взятия Бастилии. Фоторепортаж

12 июля, 2020 17.47

Семья водителя Филиппа Монгийо, который был жестоко избит пассажирами, дала согласие на его отключение от аппарата жизнеобеспечения – мозг мужчины умер. Его вдова Вероника назвала случившееся варварством и заявила, что правительство должно "стукнуть кулаком по столу".