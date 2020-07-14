Франция отмечает День взятия Бастилии. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Франция сегодня отмечает национальный праздник День взяти Бастилии, из-за пандемии коронавируса он проходит нетрадиционно, сообщает радиостанция RFI.
Фото обнародовало агентство ЕРА
. Свой национальный праздник французы отметили в разгар объявленного во Франции "Года де Голля". На этот год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента – 130-летие со дня рождения, 50-летие его смерти и 80-летняя годовщина призыва к Сопротивлению. Военный парад состоялся не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Власти отказались от парада бронетехники, была задействована только авиация. Особое место в сегодняшнем авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, которая участвовала в борьбе с эпидемией коронавируса. В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, а также врачи.