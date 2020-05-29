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29 мая, 2020
 
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"Правило первое – никаких оправданий". 72-летний Шварценеггер показал свой тренажерный зал

Компанию 72-летнему актеру Арнольду Шварценеггеру во время тренировки составила ослица Лулу.

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Ослица Лулу и пони Виски питомцы Шварценеггера, о жизни которых он рассказывает в соцсетях
Ослица Лулу и пони Виски – питомцы Шварценеггера, о жизни которых он рассказывает в соцсетях
Фото: Arnold Schwarzenegger / Facebook

72-летний американский актер Арнольд Шварценеггер снял на видео упражнения на тренажерах, опубликовав ролик в Instagram. 

Перед началом занятий актер впустил в тренажерный зал ослицу Лулу. 

"Лулу качается", – пошутил он.

"Каждый раз, когда вижу видео с Арнольдом, получаю мотивацию", – отметили фолловеры. 

"Правило первое – никаких оправданий, играй, как чемпион", – оценил тренировку Шварценеггера коллега, актер Джим Белуши. 

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Ослица Лулу и пони Виски – питомцы актера, о жизни которых он рассказывает подписчикам в Instagram. 

Теги: США, Арнольд Шварценеггер, актер
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