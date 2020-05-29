"Правило первое – никаких оправданий". 72-летний Шварценеггер показал свой тренажерный зал

72-летний американский актер Арнольд Шварценеггер снял на видео упражнения на тренажерах, опубликовав ролик в Instagram.
Перед началом занятий актер впустил в тренажерный зал ослицу Лулу.
"Лулу качается", – пошутил он.
"Каждый раз, когда вижу видео с Арнольдом, получаю мотивацию", – отметили фолловеры.
"Правило первое – никаких оправданий, играй, как чемпион", – оценил тренировку Шварценеггера коллега, актер Джим Белуши.
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Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.
Ослица Лулу и пони Виски – питомцы актера, о жизни которых он рассказывает подписчикам в Instagram.