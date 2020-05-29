"Правило первое – никаких оправданий". 72-летний Шварценеггер показал свой тренажерный зал

Компанию 72-летнему актеру Арнольду Шварценеггеру во время тренировки составила ослица Лулу.

Ослица Лулу и пони Виски – питомцы Шварценеггера, о жизни которых он рассказывает в соцсетях Фото: Arnold Schwarzenegger / Facebook

72-летний американский актер Арнольд Шварценеггер снял на видео упражнения на тренажерах, опубликовав ролик в Instagram.

Перед началом занятий актер впустил в тренажерный зал ослицу Лулу.

"Лулу качается", – пошутил он.

"Каждый раз, когда вижу видео с Арнольдом, получаю мотивацию", – отметили фолловеры.

"Правило первое – никаких оправданий, играй, как чемпион", – оценил тренировку Шварценеггера коллега, актер Джим Белуши.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lulu pumps up. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 28 Май 2020 в 12:54 PDT

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Ослица Лулу и пони Виски – питомцы актера, о жизни которых он рассказывает подписчикам в Instagram.