Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу

Об этом 4 марта со ссылкой на заявление финансового директора компании Тимоти Джонсона сообщило издание The Hollywood Reporter.

Мероприятие состоится в 2023 году. Точная дата шоу пока что не называется.

В заявлении отмечается, что компания намерена восстановить "одно из лучших маркетинговых и развлекательных мероприятий", перевернув его концепцию с ног на голову, чтобы продемонстрировать, кем они являются на сегодняшний день.

Контекст:

Victoria's Secret – одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского белья. Victoria’s Secret базируется в Колумбусе, США.

Ранее продукцию компании представляли известные супермодели, которых называли "ангелами Victoria's Secret", так как в конце каждого показа они выходили на подиум с крыльями за плечами. В разные периоды "ангелами" бренда были модели Хайди Клум, Миранда Керр, Адриана Лима и другие.

Victoria's Secret Fashion Show было отменено в ноябре 2019 года. Одной из причин отмены стал скандал, связанный с покойным американским миллиардером Джеффри Эпштейном. The Hollywood Reporter отмечает, что его обвинили в торговле несовершеннолетними девушками в целях сексуальной эксплуатации. Отмечается, что бывший гендиректор компании Лес Векснер был тесно связан с Эпштейном.

В феврале 2020 года издание The New York Times опубликовало заявление материнской компании L Brands, в котором были предъявлены обвинения директору по маркетингу Victoria's Secret Эдварду Разеке в создании "культуры женоненавистничества, издевательств и домогательств".