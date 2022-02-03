Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret

Эмира Диспейн: В детстве я только об этом и мечтала Фото: xoxoemira / Instagram

На фото в публикации она позирует в красном кружевном боди-бюстье бельевого бренда.

"Для меня большая честь стать первой чернокожей транс-девушкой, работающей с Victoria’s Secret. В детстве я только об этом м мечтала", – написала она в подписи к снимкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от XOXO EMIRA (@xoxoemira)