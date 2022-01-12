"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret

"Праздничная кампания", – подписала публикацию 25-летняя Хадид, в которой отметила американского фотографа Зои Гросманн.

"Ты – королева", – написал nicolemendoza___.

"О-о-о, ножки", – прокомментировал wegonnadielit.

"Горяча и сексуальна", – отметил damoniscool1.

Контекст:

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.

Белла заняла девятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes. Доход модели составил $6 млн.