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02 февраля, 2021
 
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"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась в сети семейным роликом с участием своей 75-летней матери, актрисы Голди Хоун.

Хоун родилась в 1945 году
Хоун родилась в 1945 году
Фото: ЕРА

Американская актриса Кейт Хадсон 1 февраля опубликовала в сети ролик, на котором ее 75-летняя мать, актриса Голди Хоун запечатлена во время прогулки с двухлетней внучкой, сидящей в переноске за спиной.

Хоун идет быстрым шагом, напевая песню, а внучка повторяет за ней знакомые слова.

"Сильная Gogo с 30 фунтами (порядка 13 кг) любви на спине", – подписала ролик дочь актрисы.

"Она по-прежнему выглядит как богиня", – отреагировали на ролик подписчики Хадсон.

"Прекрасное кардио для мамы", – прокомментировали фолловеры.

Голди Хоун родилась в 1975 году. Кейт Хадсон (1979) – ее дочь от В браке с певцом Биллом Хадсоном она родила двоих детей – сына Оливера (1976) и дочь Кейт (1979). Супруги расстались спустя полтора года после рождения второго ребенка. С 1983 года Хоун живет в фактическом браке с актером Куртом Расселом.

Хадсон – мать троих детей. В начале 2000-х она была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына Райдера (2004).

После развода встречалась с актером Оуэном Уилсоном, комиком Дэксом Шепардом и велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В июне 2011 года Хадсон родила сына Бингама от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

В браке с основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой  Хадсон в 2018 году родила дочь Рани.

Теги: Кейт Хадсон, семья, Голди Хоун, актриса
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