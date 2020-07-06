"Ваша любовь вдохновляет". 74-летняя Хоун восхитила поклонников поцелуем с 69-летним мужем

74-летняя американская актриса Голди Хоун обнародовала в соцсети снимок, на котором запечатлена со своим мужем, 69-летним актером Куртом Расселом в момент поцелуя в лесу.

74-летняя актриса Голди Хоун на своей странице в Instagram сообщила, что отправилась вместе со своим мужем – 69-летним актером Куртом Расселом в путешествие. Во время привала семейная пара, целуясь, позировала на камеру.

"Смотрите, что мы нашли – совершенство природы. Мы настолько совершенны, насколько хотим", – подписала снимок актриса.

"Ваша любовь друг к другу вдохновляет!" – отреагировали на фото актрисы ее фолловеры.

"Ваше фото согревает мне сердце", – комментируют снимок пользователи соцсети.

До отношений с Расселом Хоун дважды была замужем. От первого брака с актером Гасом Триконисом у нее есть двое детей – Кейт и Оливер Хадсоны.

Рассел впервые стал отцом в 1980 году – первая супруга, актриса Сизон Хабли родила ему сына Бостона. Спустя три года актер ушел из семьи к Хоун, а в 1986 году у них родился сын Уайт.

Хоун активно ведет свою страницу в Instagram, рассказывая подписчикам о своих тренировках и досуге с мужем и детьми.

Хоун и Рассел считаются одной из самых крепких пар в Голливуде.