Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса

Целью изменения правил Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA назвала стремление к разнообразию во всех номинациях.

BAFTA запретила киностудиям выдвигать одних и тех же актеров на несколько номинаций Фото: BAFTA / Facebook

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA изменила правила проведения конкурсов для соискателей наград. Всего в регламент был внесено 120 правок. Список основных изменений опубликован 24 сентября на официальном сайте кинопремии.

Целью изменений организаторы назвали стремление к разнообразию. В частности, руководство премии увеличило количество номинантов в категории "Лучший британский фильм" с шести до 10.

Помимо этого, киностудиям запретили выдвигать одних и тех же актеров на несколько номинаций, увеличив количество претендентов в каждой номинации до шести.

Голосование по всем номинациях после изменения правил будет проходить в три этапа, первый их которых предусматривает обязательный просмотр судьями всех фильмов из так называемого длинного списка до того, как будет объявлен второй тур.

Сообщается, что сами фильмы будут доступны к просмотру на новом интернет-портале Bafta View.

Одним из обязательных новшеств стало прохождение членами академии тренинга для повышения осознанности и участие в анкетировании, по результатам которого руководство премии сможет понять, в достаточной ли мере представлены среди академиков представители тех или иных меньшинств.

Все внесенные изменения были разработаны по результатам масштабного исследования, организованного BAFTA после проведения скандальной церемонии в 2019 году – тогда организаторов обвинили в том, что в номинации на "Лучшего режиссера" не было женщин, а среди победителей в актерских категориях не было афроамериканцев, говорится в релизе на сайте кинопремии.

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году.