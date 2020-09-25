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25 сентября, 2020
 
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Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса

Целью изменения правил Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA назвала стремление к разнообразию во всех номинациях.

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BAFTA запретила киностудиям выдвигать одних и тех же актеров на несколько номинаций
BAFTA запретила киностудиям выдвигать одних и тех же актеров на несколько номинаций
Фото: BAFTA / Facebook

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA изменила правила проведения конкурсов для соискателей наград. Всего в регламент был внесено 120 правок. Список основных изменений опубликован 24 сентября на официальном сайте кинопремии.

Целью изменений организаторы назвали стремление к разнообразию. В частности, руководство премии увеличило количество номинантов в категории "Лучший британский фильм" с шести до 10. 

Помимо этого, киностудиям запретили выдвигать одних и тех же актеров на несколько номинаций, увеличив количество претендентов в каждой номинации до шести. 

Голосование по всем номинациях после изменения правил будет проходить в три этапа, первый их которых предусматривает обязательный просмотр судьями всех фильмов из так называемого длинного списка до того, как будет объявлен второй тур.

Сообщается, что сами фильмы будут доступны к просмотру на новом интернет-портале Bafta View. 

Одним из обязательных новшеств стало прохождение членами академии тренинга для повышения осознанности и участие в анкетировании, по результатам которого руководство премии сможет понять, в достаточной ли мере представлены среди академиков представители тех или иных меньшинств. 

Все внесенные изменения были разработаны по результатам масштабного исследования, организованного BAFTA после проведения скандальной церемонии в 2019 году – тогда организаторов обвинили в том, что в номинации на "Лучшего режиссера" не было женщин, а среди победителей в актерских категориях не было афроамериканцев, говорится в релизе на сайте кинопремии. 

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году.

Теги: Великобритания, премия, BAFTA
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