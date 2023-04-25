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25 апреля, 2023
 
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"При каждой встрече у него такой взгляд..." Кошевой рассказал о вражде с мэром Киева Кличко

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Кошевой: Мы же все прекрасно знаем, как ко мне относится мэр нашего прекрасного города Виталий Владимирович
Кошевой: Мы же все прекрасно знаем, как ко мне относится мэр нашего прекрасного города Виталий Владимирович
Скриншот: Говорить Суханов / YouTube

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью, которое 21 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Алексея Суханова, заявил, что мэр Киева Виталий Кличко считает его своим врагом.

"Ты можешь назвать наших политиков, у которых есть большие проблемы с юмором и самоиронией?" – спросил у шоумена Суханов.

"Мы же все прекрасно знаем, как ко мне относится мэр нашего прекрасного города. Виталий Владимирович считает меня своим врагом. При каждой встрече у него такой взгляд..." – заявил Кошевой.

На вопрос о причинах такого отношения Кошевой не ответил, но заявил, что "ничего не намерен никому доказывать".

"Я делаю свою дело. Вы делайте свое, но делайте так, как надо, а не тяп-ляп", – заявил он.

Контекст:

Кошевой во время выступлений студии "Квартал 95" часто выходил на сцену в образе мэра Киева Кличко, который занимает эту должность с 2014 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виталий Кличко, Евгений Кошевой, студия Квартал 95
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