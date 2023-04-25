"При каждой встрече у него такой взгляд..." Кошевой рассказал о вражде с мэром Киева Кличко

Кошевой: Мы же все прекрасно знаем, как ко мне относится мэр нашего прекрасного города Виталий Владимирович Скриншот: Говорить Суханов / YouTube

"Ты можешь назвать наших политиков, у которых есть большие проблемы с юмором и самоиронией?" – спросил у шоумена Суханов.

"Мы же все прекрасно знаем, как ко мне относится мэр нашего прекрасного города. Виталий Владимирович считает меня своим врагом. При каждой встрече у него такой взгляд..." – заявил Кошевой.

На вопрос о причинах такого отношения Кошевой не ответил, но заявил, что "ничего не намерен никому доказывать".

"Я делаю свою дело. Вы делайте свое, но делайте так, как надо, а не тяп-ляп", – заявил он.