"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "п...здец"

"Все, халява закончилась. Теперь ближайшие восемь месяцев лето – только за деньги", – подписала она фото.
"Приезжай ко мне вместе отдохнем", – отреагировал подписчик thenotoriousvovochka.
"Мне нужна такая кепка", – написал suleyman_ya.
"Ксения, как всегда, остроумна", – считает annapython_bali.
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4 сентября Собчак опубликовала видео на яхте. На видео она танцует в коротком обтягивающем платье.
"Две недели в такой красоте, прекрасная лодка, семья, друзья – и силы на новые свершения есть", – отметила она.
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.