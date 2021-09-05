"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "п...здец"

"Все, халява закончилась. Теперь ближайшие восемь месяцев лето – только за деньги", – подписала она фото.

"Приезжай ко мне вместе отдохнем", – отреагировал подписчик thenotoriousvovochka.

"Мне нужна такая кепка", – написал suleyman_ya.

"Ксения, как всегда, остроумна", – считает annapython_bali.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

4 сентября Собчак опубликовала видео на яхте. На видео она танцует в коротком обтягивающем платье.

"Две недели в такой красоте, прекрасная лодка, семья, друзья – и силы на новые свершения есть", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)