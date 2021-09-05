Бульвар Шоубиз
 
05 сентября, 2021
 
Новости

"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "п...здец"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собак: Силы на новые свершения есть
Собак: Силы на новые свершения – есть
Фото: xenia_sobchak / Instagram

39-летняя российская журналистка Ксения Собчак 5 сентября опубликовала в Instagram фотограцию в очках и бейсболке, на которой написано "п...здец".

"Все, халява закончилась. Теперь ближайшие восемь месяцев лето – только за деньги", – подписала она фото.

"Приезжай ко мне вместе отдохнем", – отреагировал подписчик thenotoriousvovochka.

"Мне нужна такая кепка", – написал suleyman_ya.

"Ксения, как всегда, остроумна", – считает annapython_bali.

4 сентября Собчак опубликовала видео на яхте. На видео она танцует в коротком обтягивающем платье.

"Две недели в такой красоте, прекрасная лодка, семья, друзья – и силы на новые свершения есть", – отметила она.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Теги: Россия, Ксения Собчак, платье, лето
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "п...здец"
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "п...здец"
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
"Много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался". Волочковой посвятили выпуск ток-шоу на российском ТВ
"Много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался". Волочковой посвятили выпуск ток-шоу на российском ТВ
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии
"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Шикарный улов", "Столько эмоций". Пугачева с детьми побывала на рыбалке
"Шикарный улов", "Столько эмоций". Пугачева с детьми побывала на рыбалке
"Слишком много пафосных слов". Хименес-Браво в соцсети рассуждал об отношениях с женщинами
"Слишком много пафосных слов". Хименес-Браво в соцсети рассуждал об отношениях с женщинами
"Ох и отхватил кто-то жемчужину". alyona alyona сообщила, что переехала жить к любимому
"Ох и отхватил кто-то жемчужину". alyona alyona сообщила, что переехала жить к любимому
4 сентября: первые продажи колготок, день рождения Бейонсе и Харлан, смерть Стуса и Баниониса
4 сентября: первые продажи колготок, день рождения Бейонсе и Харлан, смерть Стуса и Баниониса
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS