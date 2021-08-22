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22 августа, 2021
 
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"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха

Собчак: Предпоследние выходные лета? Вы это серьезно?
Собчак: Предпоследние выходные лета? Вы это серьезно?
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 22 августа опубликовала в Instagram фото с отдыха в Италии.

"Все-таки Форте хорошо, а Сардиния – лучше! Особенно с любимыми людьми", – отметила она.

На фото Собчак позирует в длинном платье, очках и шляпе.

"А у нас в деревне хорошо. С праздником Россия, сегодня день государственного флага, кто не знал", – написал в комментариях konstantin_liketime.

Собчак 21 августа выложила фотографию в соцсети, на которой позирует в синем платье с белым принтом.

"Предпоследние выходные лета? Вы это серьезно?" – подписала снимок ведущая.

"Ксения, обожаю когда вы иногда издеваетесь в стиле русского фольклора. Вы очень красивая. Ваши контрасты в одежде очень впечатляют. Стильная штучка", – прокомментировала снимок petrovskaja73.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Теги: Ксения Собчак, Италия, платье, отдых, Сардиния
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