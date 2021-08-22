"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха

"Все-таки Форте хорошо, а Сардиния – лучше! Особенно с любимыми людьми", – отметила она.
На фото Собчак позирует в длинном платье, очках и шляпе.
"А у нас в деревне хорошо. С праздником Россия, сегодня день государственного флага, кто не знал", – написал в комментариях konstantin_liketime.
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Собчак 21 августа выложила фотографию в соцсети, на которой позирует в синем платье с белым принтом.
"Предпоследние выходные лета? Вы это серьезно?" – подписала снимок ведущая.
"Ксения, обожаю когда вы иногда издеваетесь в стиле русского фольклора. Вы очень красивая. Ваши контрасты в одежде очень впечатляют. Стильная штучка", – прокомментировала снимок petrovskaja73.
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.