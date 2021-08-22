"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха

"Все-таки Форте хорошо, а Сардиния – лучше! Особенно с любимыми людьми", – отметила она.

На фото Собчак позирует в длинном платье, очках и шляпе.

"А у нас в деревне хорошо. С праздником Россия, сегодня день государственного флага, кто не знал", – написал в комментариях konstantin_liketime.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Собчак 21 августа выложила фотографию в соцсети, на которой позирует в синем платье с белым принтом.

"Предпоследние выходные лета? Вы это серьезно?" – подписала снимок ведущая.

"Ксения, обожаю когда вы иногда издеваетесь в стиле русского фольклора. Вы очень красивая. Ваши контрасты в одежде очень впечатляют. Стильная штучка", – прокомментировала снимок petrovskaja73.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)