"Быть ох…енной по жизни лучше, чем ох…енной на фотографии". Собчак заявила, что "берет" не красотой, а "личным контактом"

Собчак заявила, что всю жизнь слышит от людей "чудовищное", а именно: "В жизни вы гораздо лучше, чем на экране" Фото: xenia_sobchak / Instagram

"Меня многие ругают за фото: мол, некрасивая, "странное лицо". Я всегда знала про себя, что я "беру" не красотой, а общением, энергией. Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: "В жизни вы гораздо лучше, чем на экране", и я знаю, что фотогеничность – не мой конек. А вот энергетика и личный контакт – тут мало кто мне может составить конкуренцию (сорри за нескромность)", – написала 39-летняя ведущая.

Она подчеркнула, что важно реально воспринимать свои слабые и сильные стороны.

"Надо просто принимать и то, что дано, и то, что не дано. Но, может, быть ох…енной (и ох…евшей) по жизни лучше, чем ох…енной всего лишь на фотографии?" – поинтересовалась в конце поста Собчак.

За несколько часов пост телеведущей набрал почти 93 тыс. лайкой и более 2,6 тыс. комментариев.

"Вы супер, только не пишите маты", – попросила Собчак ее подписчица с ником olga_loktevaa_style.

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