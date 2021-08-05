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05 августа, 2021
 
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Собчак: Все эти локдауны стран – чудовищное лицемерие. Только усилили классовое неравенство

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Собчак: Хотели как лучше, пoлучилось как всегда
Собчак: Хотели как лучше, пoлучилось как всегда
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 4 августа в Instagram заявила, что некоторым категориям людей в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, стало приятнее путешествовать по Европе.

"Давайте уже скажем откровенно, все эти локдауны стран – чудовищное лицемерие. Посмотрите ленту: никто не изменил традициям, все, кто хотел, слетали на Каннский фестиваль, в ленте народ то в Италии, то в Сен-Тропе. Просто бумажек стало больше. Въехать можно куда угодно, будем реалистами, и все, кто хотел, обзавелись и нужными документами, и знают, как легально обходить все ограничения. Ну, как крайний вариант – летишь в Грецию, и оттуда уже в любую европейскую страну", -- написала она.

По словам телеведущей, для некоторых людей ограничения, связанные с пандемией, стали преимуществом.

"Для тех, кто знает, как преодолевать адовую бюрократию, путешествовать по Европе стало приятнее. Пустой Рим, пустые музеи, везде стало меньше туристов, путешествовать стало приятнее! Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда – среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно – хотели как лучше, пoлучилось как всегда", – написала она.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 5 августа 2021 года число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн.

Теги: Ксения Собчак, телеведущая, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, локдаун
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