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11 августа, 2021
 
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"Вечная память". Собчак поделилась своим детским снимком с ныне покойным отцом

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Собчак показала фото из семейного альбома
Собчак показала фото из семейного альбома
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 10 августа, в день рождения своего отца, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, поделилась архивным черно-белым снимком с ним.

На фото Ксения Собчак запечатлена еще ребенком.

"10 августа – день рождения моего папы. Ему исполнилось бы 84 года. Вечная память", – написала она.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске, по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности. Существуют версии о его убийстве.

Теги: Ксения Собчак, архив, Анатолий Собчак, телеведущая, фото
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