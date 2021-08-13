Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2021
 
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"Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза

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Стрейзанд дважды была замужем
Стрейзанд дважды была замужем
Фото: ЕРА

Британский принц Чарльз был инициатором знакомства с американской певицей и актрисой Барброй Стрейзанд. Об этом она рассказала в интервью, которое 12 августа опубликовано на YouTube-канале Lorraine.

По словам Стрейзанд, их знакомство произошло на студии Warner Brothers в Сан-Диего. Ей на тот момент было 32 года, а принцу Чарльзу – 26 лет. 

После знакомства между ними завязались дружеские отношения – принц Чарльз приглашал ее провести время в загородной резиденции королевской семьи, где они прогуливались в саду. Стрейзанд призналась, что сын королевы Великобритании Елизаветы II вел себя так, словно ухаживал за ней. А однажды, когда она остановилась во время гастролей в лондонском отеле, передал ей букет цветов, представившись "поклонником Чарльзом". О том, что цветы были именно от принца Чарльза, певица поняла по королевской печати, которая стояла на записке.

Стрейзанд подчеркнула, что принц ухаживал за ней до того, как познакомился со своей будущей женой Дианой Спенсер. Певица намекнула, что при определенных обстоятельствах могла бы стать принцессой. 

ВИДЕО
Видео: Lorraine / YouTube
Контекст:

Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Нью-Йорке. Она обладательница двух "Оскаров", премий "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".

Стрейзанд дважды была замужем. В браке с актером Эллиоттом Гулдом она родила сына Джейсона Гулда. Вторым мужем певицы стал актер Джеймс Бролин. После развода с ним знаменитость встречалась с Пьером Эллиотом Трюдо, который на тот момент был премьер-министром Канады.

Теги: принц Чарльз, певица, Барбра Стрейзанд
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