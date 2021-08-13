  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза

По словам Стрейзанд, их знакомство произошло на студии Warner Brothers в Сан-Диего. Ей на тот момент было 32 года, а принцу Чарльзу – 26 лет.

После знакомства между ними завязались дружеские отношения – принц Чарльз приглашал ее провести время в загородной резиденции королевской семьи, где они прогуливались в саду. Стрейзанд призналась, что сын королевы Великобритании Елизаветы II вел себя так, словно ухаживал за ней. А однажды, когда она остановилась во время гастролей в лондонском отеле, передал ей букет цветов, представившись "поклонником Чарльзом". О том, что цветы были именно от принца Чарльза, певица поняла по королевской печати, которая стояла на записке.

Стрейзанд подчеркнула, что принц ухаживал за ней до того, как познакомился со своей будущей женой Дианой Спенсер. Певица намекнула, что при определенных обстоятельствах могла бы стать принцессой.

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Видео: Lorraine / YouTube