Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2023
 
Новости

Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приходько о Брежневой: Она выходит в других странах и говорит на русском языке, что она украинка. Что за двойные стандарты?
Приходько о Брежневой: Она выходит в других странах и говорит на русском языке, что она украинка. Что за двойные стандарты?
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook, ververa / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 28 июля в Instagram Stories раскритиковала свою коллегу, украинскую артистку Веру Брежневу за то, что она выступает за границей с украинским флагом, но при этом поет песни на русском языке.

Приходько разместила видео, в котором Брежнева исполняет одну из своих русскоязычных песен, танцуя на сцене с желто-синим флагом.

"Она выходит в других странах и говорит на русском языке, что она украинка. Что за двойные стандарты? Типа, жопой на двух стульях? – прокомментировала выступление Брежневой Приходько. – Заберите у нее флаг Украины!".

Скриншот: prykhodko_official / Instagram
Скриншот: prykhodko_official / Instagram

Контекст:

До полномасштабной войны Брежнева с мужем, украинским продюсером Константином Меладзе жили и работали в России. 

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула Россию и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. 

Латвийская певица Лайма Вайкуле в июне 2023 года говорила, что Вера Брежнева живет в Риге и является ее соседкой.

27 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: флаг, концерт, скандал, Анастасия Приходько, Вера Брежнева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Дмитрий ГОРДОН
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Галина ГРИШИНА
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Галина ГРИШИНА
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Галина ГРИШИНА
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Галина ГРИШИНА
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 