Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!

Приходько разместила видео, в котором Брежнева исполняет одну из своих русскоязычных песен, танцуя на сцене с желто-синим флагом.

"Она выходит в других странах и говорит на русском языке, что она украинка. Что за двойные стандарты? Типа, жопой на двух стульях? – прокомментировала выступление Брежневой Приходько. – Заберите у нее флаг Украины!".

Контекст:

До полномасштабной войны Брежнева с мужем, украинским продюсером Константином Меладзе жили и работали в России.

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула Россию и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.

Латвийская певица Лайма Вайкуле в июне 2023 года говорила, что Вера Брежнева живет в Риге и является ее соседкой.

27 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.