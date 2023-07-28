Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
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27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото

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Мурат и Лилия Налчаджиоглу поженились в начале июня
Мурат и Лилия Налчаджиоглу поженились в начале июня
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Супруга украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, украинская визажистка Лилия Налчаджиоглу (Реус) 28 июля разместила в Instagram Stories фото своего нового паспорта, который получала спустя почти два месяца после свадьбы в связи со сменой фамилии.

"А все уже", – подписала она фото.

Жена Налчаджиоглу впервые сообщила о смене фамилии через почти месяц после свадьбы, заменив девичью фамилию на фамилию мужа в Instagram.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Контекст:

26-летняя Реус – вторая супруга 46-летнего Налчаджиоглу. Они поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. Медовый месяц пара провела в Турции.

Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и помогает ВСУ. 

Ранее Налчаджиоглу был женат на украинской певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ и замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: паспорт, свадьба, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, Лилия Реус, Лилия Налчаджиоглу
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