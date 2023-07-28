27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото

"А все уже", – подписала она фото.
Жена Налчаджиоглу впервые сообщила о смене фамилии через почти месяц после свадьбы, заменив девичью фамилию на фамилию мужа в Instagram.
26-летняя Реус – вторая супруга 46-летнего Налчаджиоглу. Они поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. Медовый месяц пара провела в Турции.
Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и помогает ВСУ.
Ранее Налчаджиоглу был женат на украинской певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ и замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину.