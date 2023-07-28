27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото

Мурат и Лилия Налчаджиоглу поженились в начале июня Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

"А все уже", – подписала она фото.

Жена Налчаджиоглу впервые сообщила о смене фамилии через почти месяц после свадьбы, заменив девичью фамилию на фамилию мужа в Instagram.

Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram