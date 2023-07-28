35-летняя бывшая жена 63-летнего Ярославского снялась в белом купальнике. Фото

В Instagram Stories она сообщила, что отдыхает вместе с детьми.

Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области. С Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского этот брак стал третьим. У пары трое детей – сын и две дочери. Разница в возрасте между бывшими супругами составляет 29 лет.

10 февраля 2022 года после резонансного ДТП Ярославский покинул страну.

20 апреля 2023 года Ярославская заявила, что они с мужем расстались около года назад. Все это время она находилась за границей, путешествуя по европейским странам.

В июне она сообщила, что вернулась в Харьков и восхитилась тем, что "город живет".