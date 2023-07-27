Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео

После объятий с друзьями Брежнева станцевала на вокзале.
"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", – подписала ролик певица.
Брежнева прибыла в столицу Украины поездом "Солотвино – Киев". Она приехала одна, без мужа, украинского композитора Константина Меладзе.
Константин Меладзе замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.
Вера Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину избегает упоминаний о своем муже.
Переглянути цей допис в Instagram
До полномасштабной войны Брежнева с мужем жили и работали в России.
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула Россию и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
Латвийская певица Лайма Вайкуле в июне 2023 года говорила, что Вера Брежнева живет в Риге и является ее соседкой.
В феврале 2023 года российские пропагандистские СМИ писали, что Брежнева и Меладзе выставили на продажу трехэтажный особняк, расположенный в подмосковном поселке "Миллениум парк".