Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео

После объятий с друзьями Брежнева станцевала на вокзале.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", – подписала ролик певица.

Брежнева прибыла в столицу Украины поездом "Солотвино – Киев". Она приехала одна, без мужа, украинского композитора Константина Меладзе.

Константин Меладзе замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.

Вера Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину избегает упоминаний о своем муже.

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