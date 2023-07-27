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27 июля, 2023
 
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Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео

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Брежнева: Мой солнечный Киев
Брежнева: Мой солнечный Киев
Фото: ververa / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева вернулась в Украину. Об этом она сообщила 27 июля в Instagram, разместив видео, которое сняли друзья артистки, встречая ее на вокзале.

После объятий с друзьями Брежнева станцевала на вокзале.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", – подписала ролик певица.

Брежнева прибыла в столицу Украины поездом "Солотвино – Киев". Она приехала одна, без мужа, украинского композитора Константина Меладзе.

Константин Меладзе замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.

Вера Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину избегает упоминаний о своем муже.

Контекст:

До полномасштабной войны Брежнева с мужем жили и работали в России. 

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула Россию и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. 

Латвийская певица Лайма Вайкуле в июне 2023 года говорила, что Вера Брежнева живет в Риге и является ее соседкой.

В феврале 2023 года российские пропагандистские СМИ писали, что Брежнева и Меладзе выставили на продажу трехэтажный особняк, расположенный в подмосковном поселке "Миллениум парк".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Украина, Вера Брежнева, певица
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