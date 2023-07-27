Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать

Нина Матвиенко о дочери: Я не могла представить, что это так скоро произойдет: и замужество, и беременность, и ребенок Скриншот: tonya_matvienko / Instagram

"Она даже не знает об этом, – призналась артистка. – Могла я ее жизнь поменять, но так как мы богобоязненные... И муж так сказал, что это ее выбор. Она очень рано вышло замуж. Я могла бы поменять ее жизнь. Возможно, так не доверять надо было. Я могла как-то предостеречь, но я не могла представить, что это так скоро произойдет: и замужество, и беременность, и ребенок".

По словам Нины Матвиенко, ее дочь, забеременев, была счастлива.

"Я понимала: один шаг неправильный – и может что-то поменяться. Она была счастлива, в том-то и дело. Если бы она переживала, а она летала. Поэтому эти крылья мы не могли обрезать", – сказала мать Тони Матвиенко.