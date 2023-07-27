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27 июля, 2023
 
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Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать

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Нина Матвиенко о дочери: Я не могла представить, что это так скоро произойдет: и замужество, и беременность, и ребенок
Нина Матвиенко о дочери: Я не могла представить, что это так скоро произойдет: и замужество, и беременность, и ребенок
Скриншот: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Нина Матвиенко в интервью, которое 25 июля вышло на YouTube-канале украинского блогера Славы Демина, призналась, что чувствует вину перед своей дочерью, украинской певицей Тоней Матвиенко.

"Она даже не знает об этом, – призналась артистка. – Могла я ее жизнь поменять, но так как мы богобоязненные... И муж так сказал, что это ее выбор. Она очень рано вышло замуж. Я могла бы поменять ее жизнь. Возможно, так не доверять надо было. Я могла как-то предостеречь, но я не могла представить, что это так скоро произойдет: и замужество, и беременность, и ребенок". 

По словам Нины Матвиенко, ее дочь, забеременев, была счастлива.

"Я понимала: один шаг неправильный – и может что-то поменяться. Она была счастлива, в том-то и дело. Если бы она переживала, а она летала. Поэтому эти крылья мы не могли обрезать", – сказала мать Тони Матвиенко.

Контекст:

Тоня Матвиенко (1981) родила дочь Ульяну в 1998 году. На тот момент ей было 17 лет. С отцом Ульяны певица не сейчас общается. По словам Тони Матвиенко, она на него обижена.

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за украинского певца Арсена Мирзояна. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, беременность, Антонина Матвиенко
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