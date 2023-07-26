Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала

По словам Нины Матвиенко, она всегда прямо говорит в глаза дочери и зятю о том, что ее не устраивает, и не жалеет о сказанном.
"Никогда не жалею. Пришла – не понравилось, я и говорю. Это они больше злятся, я – нет", – рассказала певица.
Она отметила, что такие конфликты происходят каждый день.
"[Кто-то] бросает тряпку в раковину, мочалку. Говорю: "Зачем бросаете?! Оно же там гниет ночь, утром его взять – я же тоже брезгую. Я бы взяла эту тряпку – и так бы уже по мордяке дала. Это надоедает. Ты как раб ходишь, подметаешь после них, пол моешь, а это не ценится. А хочется, чтобы они понимали".
По словам Нины Матвиенко, самой аккуратной в их семье является ее внучка – семилетняя Нина Матвиенко.
"Это артисты. Я понимаю. Жаль их, но все равно я ворчу", – сказала певица.
Тоня Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1". На тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.
Тоня Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016-м. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.
Мирзоян и Тоня Матвиенко живут вместе с Ниной Матвиенко в ее доме. Зимой 2021 года Нина Матвиенко в эфире канала Кyiv Live заявила, что мечтает, чтобы ее дочь с семьей поскорее переехала от нее в свой дом.