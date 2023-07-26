Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала

Нина Матвиенко: Ты как раб ходишь, подметаешь после них, пол моешь, а это не ценится Скріншот: Слава Дьомін / YouTube

По словам Нины Матвиенко, она всегда прямо говорит в глаза дочери и зятю о том, что ее не устраивает, и не жалеет о сказанном.

"Никогда не жалею. Пришла – не понравилось, я и говорю. Это они больше злятся, я – нет", – рассказала певица.

Она отметила, что такие конфликты происходят каждый день.

"[Кто-то] бросает тряпку в раковину, мочалку. Говорю: "Зачем бросаете?! Оно же там гниет ночь, утром его взять – я же тоже брезгую. Я бы взяла эту тряпку – и так бы уже по мордяке дала. Это надоедает. Ты как раб ходишь, подметаешь после них, пол моешь, а это не ценится. А хочется, чтобы они понимали".

По словам Нины Матвиенко, самой аккуратной в их семье является ее внучка – семилетняя Нина Матвиенко.

"Это артисты. Я понимаю. Жаль их, но все равно я ворчу", – сказала певица.