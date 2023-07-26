Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
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Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала

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Нина Матвиенко: Ты как раб ходишь, подметаешь после них, пол моешь, а это не ценится
Нина Матвиенко: Ты как раб ходишь, подметаешь после них, пол моешь, а это не ценится
Скріншот: Слава Дьомін / YouTube

Украинская певица Нина Матвиенко в интервью, которое 25 июля вышло на YouTube-канале украинского блогера Славы Демина, рассказала, из-за чего у нее возникают ссоры с проживающими вместе с ней дочерью, украинской певицей Антониной Матвиенко и ее мужем, украинским артистом Арсеном Мирзояном.

По словам Нины Матвиенко, она всегда прямо говорит в глаза дочери и зятю о том, что ее не устраивает, и не жалеет о сказанном. 

"Никогда не жалею. Пришла – не понравилось, я и говорю. Это они больше злятся, я – нет", – рассказала певица.

Она отметила, что такие конфликты происходят каждый день.

"[Кто-то] бросает тряпку в раковину, мочалку. Говорю: "Зачем бросаете?! Оно же там гниет ночь, утром его взять – я же тоже брезгую. Я бы взяла эту тряпку – и так бы уже по мордяке дала. Это надоедает. Ты как раб ходишь, подметаешь после них, пол моешь, а это не ценится. А хочется, чтобы они понимали". 

По словам Нины Матвиенко, самой аккуратной в их семье является ее внучка – семилетняя Нина Матвиенко.

"Это артисты. Я понимаю. Жаль их, но все равно я ворчу", – сказала певица.

Контекст:

Тоня Матвиенко и Мирзоян познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1". На тот момент Мирзоян был женат, жил и работал в Запорожье.

Тоня Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016-м. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

Мирзоян и Тоня Матвиенко живут вместе с Ниной Матвиенко в ее доме. Зимой 2021 года Нина Матвиенко в эфире канала Кyiv Live заявила, что мечтает, чтобы ее дочь с семьей поскорее переехала от нее в свой дом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян
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