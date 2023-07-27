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27 июля, 2023
 
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"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери

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Матвиенко призналась, что не общается с бывшим мужем, но он поддерживает отношения с их дочерью
Матвиенко призналась, что не общается с бывшим мужем, но он поддерживает отношения с их дочерью
Скриншот: Слава Дьомін / YouTube

Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью, которое 25 июля вышло на YouTube-канале украинского блогера Славы Демина, рассказала о своем первом муже – отце их 24-летней дочери Ульяны.

"Почему ты так рьяно скрываешь фамилию и информацию о своем первом муже? – спросил у певицы Демин. – Он жив?"

"Жив. Его семья и он не хотят, чтобы я об этом говорила. Ему это доставляет неудобства. Я когда-то очень злилась на какие-то моменты, могла и в прессе о нем что-то рассказать – правду или неправду – неважно, – ответила артистка. – Это злило его жену, его злило. Это закрытая тема".

Матвиенко призналась, что не общается с бывшим мужем, но он поддерживает отношения с их дочерью. 

"Мне даже Ульяна говорит: "Пожалуйста, не надо папу трогать", – призналась артистка.

"У вас нет общения даже по поводу Ульяны? Настолько обида?" – уточнил блогер.

"Да", – коротко подтвердила 42-летняя артистка.

Контекст:

Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году. 

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за украинского певца Арсена Мирзояна. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица с дочерями переехала в Португалию, а затем с младшей – в Великобританию. Старшая дочь певицы вернулась в Украину.

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян, остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Он живет вместе с тещей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян
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