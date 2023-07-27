"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери

Матвиенко призналась, что не общается с бывшим мужем, но он поддерживает отношения с их дочерью Скриншот: Слава Дьомін / YouTube

"Почему ты так рьяно скрываешь фамилию и информацию о своем первом муже? – спросил у певицы Демин. – Он жив?"

"Жив. Его семья и он не хотят, чтобы я об этом говорила. Ему это доставляет неудобства. Я когда-то очень злилась на какие-то моменты, могла и в прессе о нем что-то рассказать – правду или неправду – неважно, – ответила артистка. – Это злило его жену, его злило. Это закрытая тема".

Матвиенко призналась, что не общается с бывшим мужем, но он поддерживает отношения с их дочерью.

"Мне даже Ульяна говорит: "Пожалуйста, не надо папу трогать", – призналась артистка.

"У вас нет общения даже по поводу Ульяны? Настолько обида?" – уточнил блогер.

"Да", – коротко подтвердила 42-летняя артистка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)