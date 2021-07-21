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21 июля, 2021
 
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Прилучный заселфился голым перед зеркалом

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Известность Прилучному принесли роль Дока в боевике "На игре" и роль Игоря Соколовского в сериале "Мажор".
Известность Прилучному принесли роль Дока в боевике "На игре" и роль Игоря Соколовского в сериале "Мажор".
Фото: bugevuge / Instagram

33-летний российский актер Павел Прилучный 21 июля в Istagram Stories разместил селфи, на котором запечатлен голым перед зеркалом в раздевалке.

 Актер позирует в кадре, прижав к животу полотенце. 

"Спорт", – подписал он снимок, разместив подпись в районе паха.

Скриншот: bugevuge / Instagram
Скриншот: bugevuge / Instagram

Контекст:

Павел Прилучный родился в 1987 году в Казахской ССР. Известность актеру принесли роль Дока в боевике "На игре" (2009) и роль Игоря Соколовского в сериале "Мажор" (2014).

Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце – они поженились в 2011 году.  В феврале 2020 года пара сообщила о разводе. У них есть двое детей: сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016).

В апреле 2021 года Прилучный заявил, что состоит в отношениях с актрисой Мирославой Карпович.

Теги: актер, фото, Павел Прилучный
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