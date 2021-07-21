Прилучный заселфился голым перед зеркалом

Актер позирует в кадре, прижав к животу полотенце.

"Спорт", – подписал он снимок, разместив подпись в районе паха.

Контекст:

Павел Прилучный родился в 1987 году в Казахской ССР. Известность актеру принесли роль Дока в боевике "На игре" (2009) и роль Игоря Соколовского в сериале "Мажор" (2014).

Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце – они поженились в 2011 году. В феврале 2020 года пара сообщила о разводе. У них есть двое детей: сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016).

В апреле 2021 года Прилучный заявил, что состоит в отношениях с актрисой Мирославой Карпович.